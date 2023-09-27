Не забуваємо про старий добрий вінегрет: кулінарка про харчування у разі можливого блекауту

Враховуючи минулорічний досвід обстрілів критичної інфраструктури України і ризику блекауту, українцям варто подбати про запас їжі та води. Як вибрати продукти, яким стравам віддати перевагу, ділиться адміністраторка групи «Консервація та заготовки на зиму» Анна Гордєєва, яка раніше давала рецепт тушкованки, яку можна приготувати без автоклава та духовки.

«Якщо ви маєте дачу або живете в особняку, вам простіше — згадайте про гриль або приготування страв на вогнищі та на вугіллі. Тут і овочі, особливо картопля, і м'ясо, і каша, і суп — все, що завгодно. А от мешканцям квартир в цьому випадку складніше, але й тут є вихід.

Чудово мати хоча б невеличкий запас рибних та м'ясних консерв, готових каш, консервованих квасолі, кукурудзи, горошку. Ще ви можете запасти оливки, горіхи, горіхову пасту, хлібці, згущене молоко, твердий сир, бринзу, ковбаси, овочеві та фруктові чіпси, пастилу.



Що ще можна зробити без термічної обробки? Бутерброди з різними нарізками/намазками, рулети та роли з лаваша (з зеленню, овочами, сиром, корейською морквою, крабовими палочками — будь чим).

Можна їсти кисломолочний сир солений чи солодкий, з різними домішками типу зелені, овочів, фруктів, ягід, варення, меду, горіхів. Або, коли світло є, приготуйте будь який суп чи борщ, і зразу перелийте його у харчовий термос.

Для підтримки здоров'я — їжте пророщені зерна пшениці та іншіх злаків. Одного разу у мене не було світла, я змішала консервовані кукурудзу і квасолю зі сметаною, часничком та зеленню. Тепер це один з наших улюблених салатиків.



Картопля шматочками, цибуля шматочками, варене яєчко, зелена цибуля, сіль, чорний мелений перець та олія — теж смачний салат. Не забуваємо про старий добрий вінегрет — він просто знахідка.

Ще з цього набору можна зробити улюблений багатьма оселедець під шубою. Але бажано на один раз: зробили і з'їли, щоб не отруїтися, бо холодильник не працюватиме".

Щодо солоденького, то можна приготувати вафельний торт зі згущеним молоком, чорнослив з горіхами та сметаною з цукром, десерти в стакані з печива, сметани чи вершків, ягід, варення.

«Подбайте про необхідну кількість питної води, бо бювети та автомати при вимкнутому світлі можуть не працювати.

Дбайте про збереження продуктів, якщо не буде працювати холодильник. Якщо на вулиці досить тепло, і нема де зберігати продукти, що швидко псуються у холоді, краще на якійсь період обійтися без молочного, м'яса, риби. Здоров'я важливіше. Коли є світло, варить моркву, картоплю, буряк в мундирах, яйця вкруту. Зберігаються довго і можна з них вже щось добре приготувати.

Не зайвим буде мати хоча б один великий термос і тоді можна у крайньому випадку набрати гарячої води там, де є світло, або нагріти на вогнищі і перелити у термоси.

Також можуть знадобитися дитячі термоси для їжі — запарте в них кашу і вона буде теплою мінімум на два прийоми їжі.

До речі, практично будь-яку крупу можна приготувати без варіння, просто заливши окропом і закутавши у ковдру, наприклад. Особливо зверніть увагу на вівсяні пластівці і гречку. Макарони теж можна «настояти» у термосі, на це піде приблизно хвилин 30−40. Також у нагоді стане банальне дитяче харчування — будь яке готове".

Нагадаємо поради, як залишатись на зв’язку під час вимкнення світла.

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