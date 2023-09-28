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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 55×41 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Багато років тому мені довелося побувати на канадському острові Ньюфаундленд. Часу на екскурсію було зовсім обмаль. І тому багато із почутого тоді майже вивітрилися із памʼяті. Але нещодавно несподівано згадав коротку історію, яку розповів старий місцевий гід.
Під час міжнародних військово-морських навчань, які проводилися біля берегів Канади за досить несприятливих погодних умов, по радіозвʼязку прозвучала така розмова:
- Будь ласка, змініть свій курс на 15 градусів на північ, аби уникнути небезпеки зіткнення!
- Облиште ваші поради при собі! Це ми радимо вам змінити свій курс на 15 градусів на південь, щоб уникнути зіткнення!
- Повторюємо ще раз: поверніть на північ, аби уникнути неминучого зіткнення.
- А ми вам наполегливо рекомендуємо розвернутися на південь, щоб це зіткнення таки не відбулося. І взагалі спробуйте зрозуміти, панове, що з вами говорить командир військового судна могутньої морської держави! Отже, краще буде вам самим негайно змінити курс.
- Що ж, в такому разі спробуйте і ви зрозуміти, що з вами говорить керівник нічної зміни канадського маяка. Отже, вирішуйте самі…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 1 м/с Пд-3х
Тиск: 749 мм