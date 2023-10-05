Відбувся запеклий бій: розвідники показали відео спецоперації у Криму

В ніч на 4 жовтня бійці підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки Міноборони України вступили в запеклий бій з російськими загарбниками

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-канал ГУР МОУ.



Зазначається, що бійці «Артана» проводили висадку на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

«Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат», — розповіли у військовій розвідці.

На шляху відходу групи після виконання бойового завдання учасники спецоперації провели бій на морі, оскільки противник спробував переслідувати українських військових на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації.

«Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом», — наголосив командир «Артана» Віктор Торкотюк.

Цю висадку в Криму він називав «системною, спланованою та скоординованою роботою всіх задіяних підрозділів».

«Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій», — зазначив командир «Артана».

У ГУР також показали нове відео про цю спецоперацію, та кадри морського бою.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецназівці висадилися в окупованому Криму вночі 4 жовтня.

Так, спецназівці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу «Тимур» ГУР МО України десантувалися на території півострова і завдали вогняного ураження російським окупантам.

Як розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, тоді сталася жорстока битва, під час якої російські окупанти зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.

«На жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не можна порівняти з російськими», — зазначив він.

«ФАКТИ» також писали про відчайдушну спецоперацію ГУР з порятунку розвідника у Чорному морі.

122

Читайте нас у Facebook та Instagram