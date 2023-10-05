«Треба брати відпустку»: Надя Дорофєєва вперше прокоментувала чутки про вагітність

Співачка Надя Дорофєєва, яка є тренером проекту «Голос країни», відреагувала на чутки про вагітність. В ефірі «Нашого радіо» артистка відверто відповіла на особисте запитання. Надя зізналася, що наразі вона не вагітна, на жаль. Проте не проти стати мамою в майбутньому.

«Я можу нарешті сказати вам правду — ні, я не вагітна, на жаль», — сказала Дорофєєва.

Вона не приховує, що поки не готова до такого відповідального кроку через дуже напружений графік та стреси. Вона вважає, що заради народження візьме паузу в кар’єрі.

«Це неможливо з такими стресами. Треба брати відпустку», — прокоментувала співачка.

До слова, на радіо Надя прийшла, щоб презентувати свою нову пісню «На самоті», яку вона написала з чоловіком Михайлом Кацуріним та музичним продюсером Іваном Клименком. За словами самої артистки, вона втілила «стан внутрішнього смутку, беззахисності, розгубленості та вразливості, які живуть усередині багатьох із нас». Режисером кліпу став Інді Хаїт.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва цього літа вийшла заміж за Михайла Кацуріна. Артистці періодично приписують вагітність. Проте поки Надя не планує поповнення в родині.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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