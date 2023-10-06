«Уб'ють просто тому, що ти українець»: експерша ракетка країни відреагував на атаку росіян на Грозу

Екскапітан збірної України з тенісу та найкращий тенісист країни Сергій Стаховський, який назвав Ломаченка дебілом через скандальне церковне відео, відреагував на вчорашню ракетну атаку російських нелюдів на село Гроза в Харківській області, жертвами якої, за останніми даними, стали 55 людей.

«росія розбомбила мирних жителів. Понад 50 убитих. Бути українцем небезпечно, тому що росіяни тебе вб'ють, просто тому, що ти українець», — написав Стаховський на своїй сторінці в Instagram, додавши фотографії з місця трагедії.

Зазначимо, що Стаховський серед перших узяв зброю до рук та став на захист рідної країни від жорстоких агресорів. Колишній спортсмен воює на гарячих напрямках, у тому числі на Донецькому напрямку під Бахмутом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що патріот Сергій Стаховський розлучається з дружиною-росіянкою та матір'ю трьох його дітей.

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