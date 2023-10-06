Смачна закуска: баклажани з овочами, тушковані в сметані

Ароматні, пікантні, апетитні, в гострому соусі! Баклажани, тушковані в сметані з часником — універсальна страва, вона смачна і в гарячому, і в холодному вигляді. Чудово підходить у вигляді гарніру до м'яса та птиці, а також може бути подана і самостійно. Готується швидко і просто, ділиться кулінарка Зінаїда Боднарук. До речі, нагадаємо рецепт баклажанної ікри з яблуком.

Інгредієнти: Баклажани середнього розміру- 3 шт.

Морква — 1−2 шт. залежно від розміру

Цибуля — 2 шт.

Сметана — 200−250 г

Часник — 3 зубчики, або за смаком.

Сіль, перець, улюблені приправи чи спеції за смаком.

Приготування:

Баклажани почистити, порізати кільцями. Обсмажити в незначній кількості олії з двох сторін. Цибулю порізати чверть кільцями, моркву потерти на грубій тертці. Окремо підсмажити цибулю з морквою, додати часник, сметану, підсмажені баклажани. Тушкувати буквально декілька хвилин, тоді баклажани будуть тримати форму, сіль, перець додати за смаком.

Нагадаємо рецепт баклажанів з квасолею на зиму.

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