Сезонне овочеве соте, як от баклажани з квасолею, — яскрава та колоритна страва, яка створюється з мінімуму інгредієнтів, але має максимум користі, смаку та аромату! Соте можна подати як самостійну страву на вечерю, а можна — як салат до будь-якого гарніру, ділиться кулінарка Анна Гордєєва.

Цибуля — 3−4 великих

Морква — 4−5 середніх

Перець — 8−10 шт.

Помідори 1−1,5 кг

Баклажани — 5−6 середніх

Приготування

Баклажани кільцями або півкільцями обсмажити з двох боків на олії до прозорості. У киплячу воду кладемо помідори, тримаємо секунд 20, знімаємо шкірку. Якщо м'ясистий перець, запекти, очистити від хвостика, насіння та зняти шкірочку, нарізати смужками. Якщо «тонкостінний», то просто нарізати півкільцями. Цибулю — півкільцями, притушкувати трохи в олії. Моркву натерти на великій тертці, перемішати, секунд 20 протушкувати, залити окропом.

Тушкувати під кришкою до майже готової моркви. Якщо перець сирий, додаємо й тушкуємо до готовності. Якщо печений, то тушкуємо буквально хвилину-дві. Додаємо баклажани. Акуратно перемішуємо, солимо. Додаємо помідори, розрізані на 4−6 частин. Присолюємо. Тушкуємо на маленькому вогні під кришкою ще хвилин 5−10.

Раніше відома українська кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом запіканки з баклажанів та картоплі.

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