«Чергова фігня»: мережа рознесла новий кліп Наді Дорофєєвої

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила кліп «На самоті», потрапила під розгромні коментарі своїх шанувальників у соціальній мережі. Відео на пісню, яку вона написала разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним, обурило багатьох примітивним текстом та стилем Наді, який вже давно піддається критиці.

«Шо попало», — написали у коментарях.

«Чергова фігня, а коли буде пісня?» — цікавилися на соціальній сторінці Дорофєєвої.

Шанувальники зауважили, що у Наді не вистачає якісних хітів та поставили за приклад Пивоварова, а також вирішили, що з Позитивом її творчість була цікавішою.

«Хочеться крутих сильних треків, от як в Пивоварова, до прикладу… — написали у мережі. — А це звучить так, ніби взагалі не парились над піснею».

Особливій критиці зазнав стиль співачки, який вона нещадно експлуатує вже довгий час. У мережі зауважили, що вже їй час вийти з образу 15-річної дівчинки. До речі, саме цей образ Надя постійно експлуатує і на знімальному майданчику «Голосу країни-13», де вона займає одне з тренерських крісел.

«А вдягатися у нормальний одяг вже не в моді? — запитували у мережі. — Що не кліп — білизна, що не виступ — білизна… це піпець якийсь».

«Може подорослішаєш, бо гидко дивитись, чорті шо і з боку бантик», — обурювались шанувальники.

Раніше «ФАКТИ» писали, що стали відомі подробиці таємного весілля Дорофєєвої та Кацуріна.

12

Читайте нас у Facebook та Instagram