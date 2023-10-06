Огляд авто на блокпосту: що не має право робити поліція

В Україні після початку повномасштабної агресії росії на дорогах діють численні блокпости, на яких водіїв та їхні автомобілі перевіряють, зокрема, поліцейські. Останні часто вдаються до відкритого свавілля, забуваючи про вимоги закону та підзаконних нормативних актів, пише Дорожній адвокат.

Так, почастішали випадки, коли поліція, зупинивши транспортний засіб на блокпосту, починає шукати у діях водія порушення правил дорожнього руху. Юристи попереджають, що це є незаконно. Більше того, на блокпосту не можна вимагати навіть посвідчення водія у автомобіліста.

Відповідно до Постанови КМУ № 1456 від 29.12.2021, на блокпосту можуть перевіряти посвідчення особи, документи на вантаж, оглядати водія та автомобіль. Ні про яке посвідчення водія в документі не йдеться.

Порядок зупинення транспортних засобів поліцією передбачено ст. 35 ЗУ «Про національну поліцію», де наголошується, що для цього має бути явна причина з вичерпного переліку. Ключовою причиною є вчинення водієм чи пасажиром порушення правил дорожнього руху, кримінального чи іншого правопорушення або технічна несправність авто.

Таким чином, притягнення водіїв до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, встановлене під час перевірки на блокпосту, є незаконним.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи має право поліція оштрафувати водія за відсутність посвідчення, якщо воно не відкривається у «Дії», а також про те, як медики підставляють водіїв, а поліцейські виписують фальшиві щтрафи.

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