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Спорт

Неймар вдруге став батьком та показав милі фото з новонародженою дитиною

11:44 7 жовтня 2023
Неймар та Бруна Б&#39;янкарді

Зірковий бразильський футболіст Неймар, який наприкінці літа перейшов із «ПСЖ» до саудівського «Аль-Хіляля», вдруге став батьком.

Подруга форварда Бруна Б'янкарді, яка дозволила своєму коханому обмежений секс на стороні, народила дівчинку, яку назвали Маві. Приховувати від сторонніх очей новонароджену щасливі батьки не стали та опублікували фото з нею в соцмережах.

«Наша Маві прибула, щоб доповнити наше життя. Ми вже дуже любимо тебе, дякую, що обрала нас», — написали Бруна та Неймар, у якого вже є 12-річний син від попередніх стосунків, на своїх сторінках у Instagram.

Зазначимо, що Неймар та Бруна Б'янкарді вже тривалий час перебувають у стосунках, які нагадують американські гірки. Пара була заручена, але в серпні минулого року розірвала заручини після того, як футболіст зрадив дівчині. У підсумку вона вибачила бразильця, але цього року, вже після того, як стало відомо про вагітність Бруни, ситуація повторилася, і Неймар уже публічно вибачався перед своєю коханою. Подивимося, чи зможе народження доньки заспокоїти велелюбного спортсмена…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина-українка народила колишньому тренеру «Шахтаря» Паулу Фонсеці другу дитину.

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