Заява володимира путіна про те, що росія хоче встановити правила нового багатополярного світового порядку, не відповідає дійсності. Насправді кремль прагне збільшити могутність росії, знищити державність України і демонтувати НАТО, йдеться в нещодавній доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW).

«путін висловив мету встановлення багатополярного світового порядку. Це підтверджує оцінку ISW, що цілі путіна в Україні виходять за рамки відповіді на передбачувану загрозу з боку НАТО або завоювання обмеженої нової території», — йдеться у заяві.

ISW нагадує, що 5 жовтня на засіданні Валдайського клубу очільник рф оголосив, що країна успішно провела випробування крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник» і міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» з ядерним зарядом.

путін також говорив, пише ISW, про закріплення в російській доктрині застосування ядерної зброї як частини удару у відповідь або у відповідь на життєво важливу загрозу для росії. При цьому він запевнив, що не існує сучасної ситуації, яка б загрожувала існуванню країни-окупантки, і що жоден агресор не застосує ядерну зброю проти росії.

ISW підтверджує свою оцінку, що кремль використовує ядерну риторику, щоб підштовхнути Сполучені Штати та їхніх союзників до тиску на Україну з метою змусити її до переговорів з росією. З огляду на це, ISW вважає, що застосування росією ядерної зброї залишається малоймовірним.

Нагадаємо, що низка аналітиків розглядають розпад рф як можливий наслідок катастрофічної війни, розв'язаної росіянами проти України. Хоча світу було б краще, якби росія просто значно ослабла, адже її крах може пройти не гладко.

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