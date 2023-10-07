Диво-гол «Вереса» у свої ворота, «засуха» в Черкасах та Ковалівці: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 7 жовтня, трьома матчами у Дніпрі, Черкасах та Ковалівці продовжився 10-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 10-й тур

7 жовтня (субота)

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Філіппов, 10, Вовченко, 31, у свої ворота). Юніорські склади — 1:0.

Дніпряни після призначення Юрія Максимова ще не програвали в чемпіонаті України. Вдалу серію їм вдалося продовжити й після звітного поєдинку. Господарі забили двічі в першому таймі (в епізоді з другим голом диво-удар по своїх воротах вдався захиснику Вовченку — це варте того, щоб подивитися!) та легко довели матч до перемоги.

ЛНЗ (Черкаси) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 2:2.

«Олександрія» їхала до Черкас з твердим наміром поповнити свій очковий запас, та й серія без перемог із семи матчів зобов'язувала підопічних Руслана Ротаня думати виключно про перемогу. І олександрійці володіли перевагою по ходу матчу, ось тільки втілити її в забиті м'ячі не змогли.

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. Юніорські склади — 3:0.

Останнім часом «Ворскла» зарекомендувала себе з безкомпромісного боку, в останніх 15 іграх чемпіонату не розписавши зі своїми суперниками жодної нічиєї. Але на стадіоні в Ковалівці ця серія обірвалася — полтавці максимально обережно провели гостьовий поєдинок, а от ковалівці, хоч і били по воротах, але всі удари припадали в «молоко».

6 жовтня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Крушинський, 14, Будківський, 64, Козак, 70 — Буяльський, 4, 51, з пенальті). На 57-й хвилині вилучений Морозко («Полісся»), на 90+3-й — Караваєв («Динамо»). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Полісся» — 19 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 18 (9);

3. «Кривбас» — 17 (9);

4. «Чорноморець» — 16 (9);

5. «Динамо» — 15 (7);

6. «Рух» — 15 (8);

7. «Дніпро-1» — 15 (8);

8. «Ворскла» — 13 (9);

9. «Колос» — 12 (10);

10. «Металіст 1925» — 11 (8);

11. ЛНЗ — 9 (10);

12. «Олександрія» — 9 (10);

13. «Оболонь» — 9 (9);

14. «Зоря» — 6 (8);

15. «Верес» — 6 (9);

16. «Минай» — 3 (9).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Руніч (обидва — Рух), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — Шахтар), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — Кривбас), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»).

Також у рамках 10-го туру чемпіонату України у неділю, 8 жовтня, будуть зіграні наступні матчі: «Оболонь» — «Металіст 1925», «Рух» — «Минай», «Кривбас» — «Чорноморець». Поєдинок «Зоря» — «Шахтар» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що динамівець Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України у відборі Євро-2024.

Фото СК «Дніпро-1»

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