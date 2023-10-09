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Солена червона риба: набагато дешевше, ніж у магазині

22:30 10 жовтня 2023
риба

Хто ж не любить червону солену рибу? Напевно, її любить багато хто, але коштує вона дорого. А чи не пробували ви приготувати її в домашніх умовах? Такий делікатес коштуватиме значно дешевше. Крім того, ви можете бути впевнені: у страві жодних консервантів! Ви ж готували самі. Така рибка буде доречною як на святковому столі, так і на бутербродах у вихідний день, коли до сніданку збереться вся родина. Доповніть такі бутерброди зеленим салатом чи іншою улюбленою зеленню. Рецептом поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати корисний соус із руколи для заправки салатів.

— Приготуємо смачну рибку, — каже Елла Іванова. — Це зробити дуже легко. А результат перевершить ваші очікування.

Солена червона риба

300 г червоної риби

1 столова ложка солі

1 чайна ложка цукру

Цедра апельсина (до смаку)

Готується рибка у харчовій плівці. Шматочки риби щедро посипати сумішшю солі та цукру, за бажанням додати трохи цедри апельсина, натертої на тертку (без білої частини).

Загорнути у плівку. Залишити у холодильнику на добу. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачної кабачково-вершкової намазки для бутербродів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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