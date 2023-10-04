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Домашня аджика: варити нічого не треба

22:30 5 жовтня 2023
Домашня аджика

Хто ж не любить аджику! Вона пасує до шашлику, відбивної і навіть звичайної котлети. Звичайно, цей соус сьогодні можна купити в супермаркеті. Але домашня аджика є домашня! По-перше, у ній немає жодних консервантів, по-друге, особливий смак, адже ви обираєте найкращі інгредієнти та готуєте з любов'ю. Аджика готується просто, тому варто спробувати це зробити хоча б одного разу.

Рецептом соусу, який не потребує варіння, поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами найвдалішим, з моєї точки зору, рецептом, сирої аджики, — каже Елла Іванова, — Вона така ароматна і гостра!

Неймовірно смачна аджика

  • 1 кг томатів
  • 500 г салатного перцю
  • 1 столова ложка солі
  • 100 г очищеного часнику
  • 100−200 г гіркого перцю

Усе добре промиваємо. Подрібнюємо на м'ясорубці. Додаємо сіль, добре розмішуємо. Накриваємо кришкою. Даємо постояти за кімнатної температури добу. Це треба для дозрівання аджики. Розливаємо в чисті баночки. І зберігаємо в холодильнику.

І смачного!

Нагадаємо рецепт ароматної аджики з морквою.

Фото з альбому Елли Іванової

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