Соус із руколи: ідеальний для бутербродів і заправки салатів

Рукола — має пікантний смак і є джерелом вітамінів. Її використовують у салатах, нею доповнюють пасту і м'ясні страви, а також піцу та омлет. Руколла чудово поєднується з сиром і томатами. Одним словом, вона дуже популярна, і це очевидно.

Якщо вам подобається смак руколи, приготуйте з неї соус, який стане чудовим доповненням для багатьох страв.

Рецептом соусу з руколи поділилася відома українська кулінарка Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашньої аджики, яку не потрібно варити.

- Цей соус стане для вас справжньою знахідкою, — каже Елла Іванова. — Ним можна доповнити багато страв. Навіть уприкуску зі свіжим хлібом такий соус чудовий. А приготувати його в домашніх умовах можна швидко і просто. Спробуйте це зробити — і особисто переконайтеся!

Соус із руколи 100 г руколи

1 столова ложка рослинної олії (можна, наприклад, оливкової)

Сіль (за смаком)

1−2 зубки часнику

1 столова ложка меду

Руколу добре промиваємо і просушуємо. З'єднуємо з іншими інгредієнтами в блендері та подрібнюємо. Чудовий соус готовий! Він ароматний, красивий і смачний.

Смачного!

Нагадаємо рецепт кабачків по-корейськи.

Фото з альбому Елли Іванової

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