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Суспільство та люди

Жителям столиці закрили доступ до бомбосховищ на території дитячих садків, — рішення Ради оборони Києва

17:09 9 жовтня 2023
укриття

Влада Києва, попри обіцянки автоматично відчиняти укриття для всіх киян після сигналу повітряної тривоги, змінила своє рішення.

Зміни стосуються обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише персоналом та дітьми. Йдеться про той час, коли дитсадки працюють.

«Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями. Ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни. Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Крім того, Рада оборони Києва подовжила заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

«Як і раніше, транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено. Таке рішення обумовлене заходами безпеки. Тому прошу звернути на це увагу і сумлінно дотримуватися встановлених правил», — йдеться у повідомленні начальника КМВА.

Таке правило в столиці діє з 22 травня цього року.

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