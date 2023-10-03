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«Порцелянові» історії
10 жовтня 2023
ВЕРХИ НА ДОЗІ
ВЕРХИ НА ДОЗІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Virginia Gonzalez
Висота: 27 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Експерти «Книги рекордів Гіннесса» дійшли висновку, що найвищими собаками на планеті є німецькі доги. Так, титулом «Найвищий пес у світі» вони нагородили блакитного дога Джорджа з міста Тусон (США). Він відзначився не тільки ростом (109 см), а ще й тим, що завдовжки від хвоста до носа у нього — 221 см!

Власники Джорджа розповіли, що коли їхній пес досяг таких вражаючих розмірів, їм не залишалося нічого іншого, окрім як переїхати в новий дім, де такому величезному собаці буде просторіше. Дог відтепер спав на окремому двоспальному ліжку та з'їдав до 50 кг корму щомісяця.

До речі, раніше рекордсменом називали дога на ім'я Зевс (111 см у холці). А ще раніше найвищим псом на Землі офіційно визнавався чотирирічний Фредді з міста Ліон-Сі на південному сході Великобританії. Його висота у холці становила 103 см. А, піднявшися на задні лапи, Фредді ставав справжнім велетнем зростом 220 сантиметрів!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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