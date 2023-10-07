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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2015
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Розмір: 96×31 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Один ремісник усе життя виготовляв зброю і з часом таки спромігся досягнути у своїй справі помітних успіхів. Одного дня він закінчив роботу над мідним щитом, який сяяв, ніби весняне сонце, і над залізним списом, що виблискував яскравіше за місячне світло.
Відніс тоді ремісник на міський ярмарок свою нову зброю, і почав вихвалятися перед усіма, розповідаючи, що щит той міцніший за все на світі і що нічим, мовляв, його не можна пробити, а гострий спис здатний проколоти все, що завгодно.
На базарній площі зібрався чималий натовп. Усі захоплено роздивлялися дивну та, за словами майстра, непереможну зброю.
Аж раптом один маленький хлопчик голосно запитав ремісника:
- А що, скажіть, буде, якщо вашим списом вдарити у ваш же щит?
Розгубився ремісник, не знаючи, що відповісти. Бо недаремно ж у книзі притч Соломонових сказано: «Вуста праведника виточують мудрість, а язик зловредний відсічеться…»
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 755 мм