36.82 / 37.47 39.14 / 39.96
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашня халва: смачніша, ніж у магазині

22:31 13 жовтня 2023
Домашня халва

Як відомо, скільки не говори «халва», у роті солодше не стане. Але ці ласощі можна легко приготувати в домашніх умовах. Так, це цілком реально. До того ж, така халва хороша тим, що в ній немає штучних консервантів, а це дуже важливо.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка радила приготувати солону червону рибу.

- Запевняю вас, що домашня халва смачніша, ніж у магазині, — каже Елла Іванова. — До того ж, це дешевше. Рецепт простий. Думаю, така халва сподобається і дорослим, і дітям. Пригостіть своїх близьких — і вони попросять вас приготувати ці ласощі ще не раз.

Домашня халва

  • 500 г сирого насіння соняшнику
  • Щіпка солі
  • 1 білок
  • 200 г цукру
  • 70 г води
  • 25 г меду

Насіння обсмажуємо до готовності.

Гарячим подрібнюємо в блендері та додаємо трохи меду. Мед можна не додавати.

Добре уварюємо цукровий сироп. Білок із сіллю збиваємо. Вливаємо киплячий сироп у білкову суміш і збиваємо. З'єднуємо це з подрібненим насінням, перемішуємо. Ставимо в холодильник, щоб халва застигла. Приємного апетиту! Подавайте до чаю або кави.

Нагадаємо рецепт чудової кабачково-вершкової намазки.

Фото з альбому Елли Іванової

50

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Вдалий день для Терезів та Левів, а Тельцям треба бути обережнішими з грошима: гороскоп на 13 жовтня 2023 року

секрети стрункості

Вага буде танути, як сніг: прості та ефективні секрети стрункості моделей

Посадка цибулі під зиму

Посадка цибулі під зиму: три моменти, які важливо не прогавити

салат з картоплею та солоними огірками

Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту