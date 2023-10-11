Як відомо, скільки не говори «халва», у роті солодше не стане. Але ці ласощі можна легко приготувати в домашніх умовах. Так, це цілком реально. До того ж, така халва хороша тим, що в ній немає штучних консервантів, а це дуже важливо.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка радила приготувати солону червону рибу.

- Запевняю вас, що домашня халва смачніша, ніж у магазині, — каже Елла Іванова. — До того ж, це дешевше. Рецепт простий. Думаю, така халва сподобається і дорослим, і дітям. Пригостіть своїх близьких — і вони попросять вас приготувати ці ласощі ще не раз.

Домашня халва 500 г сирого насіння соняшнику

Щіпка солі

1 білок

200 г цукру

70 г води

25 г меду

Насіння обсмажуємо до готовності.

Гарячим подрібнюємо в блендері та додаємо трохи меду. Мед можна не додавати.

Добре уварюємо цукровий сироп. Білок із сіллю збиваємо. Вливаємо киплячий сироп у білкову суміш і збиваємо. З'єднуємо це з подрібненим насінням, перемішуємо. Ставимо в холодильник, щоб халва застигла. Приємного апетиту! Подавайте до чаю або кави.

Нагадаємо рецепт чудової кабачково-вершкової намазки.

Фото з альбому Елли Іванової

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