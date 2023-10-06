Україна не перемогла російський Чорноморський флот у військовому плані, але вона, очевидно, витіснила його зі своєї штаб-квартири. Супутникові знімки показують, що багато військових кораблів були переміщені на схід з Севастополя в Криму до Новоросійська. Про це повідомляє Wall Street Journal. Раніше, на конференції з безпеки у Варшаві, молодший міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі вже говорив про те, що російський флот «функціонально розгромлений». «ФАКТИ» раніше писали, що Бен Воллес вважає, що ми бачимо початок битви за Крим.

The Wall Street Journal посилається на Михайла Барабанова, аналітика московського аналітичного центру, який вивчив супутникові знімки. Згідно з повідомленням, всі три підводні човни, що базувалися в кримському порту, два фрегати і патрульний катер були переведені до Новоросійська. Там розташована ще одна база Чорноморського флоту. Місто розташоване в Краснодарському краї і наразі перебуває поза межами досяжності українських ракет.

Крім того, десантні кораблі і менші ракетні катери, а також тральщики були перекинуті до Феодосії, порт якої знаходиться далі на сході Кримського півострова. Флот тепер поза зоною досяжності ракет.

Таке рішення було прийнято після кількох нападів у Криму, в тому числі на будівлю штабу флоту і кілька кораблів. Постраждали також підводний човен і десантний корабель, які перебували в доці. Підозрюється, що були використані англійські та французькі ракети середньої дальності. Однак до нового порту в Новоросійську вони не долетіли. Втім, там вже відбулася атака українських військово-морських безпілотників.

Йорук Ісік, військово-морський експерт і голова консалтингової компанії Bosphorus Observer, розповів американській газеті, що супутникові знімки показали сітки і баржі на вході до Феодосійського суднобудівного заводу — очевидно, заходи безпеки російського флоту.

«У них є певні побоювання, що Україна може провести тут успішну військово-морську операцію», — сказав Ісік, який також підтвердив, що на знімках видно, що російські військові кораблі були перекинуті з Севастополя до інших портів.

Тиск на Чорноморський флот має кілька причин. По-перше, росія погрожувала заблокувати зерновози з Одеси. За цим послідували напади на портові споруди. Дії України обмежили здатність росії вільно переміщати свої кораблі.

Російські кораблі більше не заходять за мис Тарханкут на західному кінці Кримського півострова, заявила Наталія Гуменюк, речник південних сил оборони України. Це також дозволяє Україні наздогнати росію в економічному плані.

З іншого боку, удари по російських окупантах на анексованому москвою в 2014 році півострові є також інструментом психологічної війни.

Раніше повідомлялася точка зору аналітика з питань безпеки і оборони професора Майкла Кларка: «Західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами».

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