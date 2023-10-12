Буряково-картопляний теплий салат: яскравий смак і аромат

Буряк — король осені. Його тандем із картоплею чудовий у багатьох стравах. Зокрема, в салатах.

Рецептом теплого буряково-картопляного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати салат з картоплею, грибами і солоними огірками.

- Сьогодні в нас дуже смачний салат, — каже Елла Іванова. — З найпростіших і найкорисніших інгредієнтів можна приготувати чудову страву. У приготуванні цього салату є невеликий секрет… Найголовніше — овочі мають бути теплими. Коли в них додаємо спеції та приправи, тоді вони добре вбирають усі смаки та аромати. Нарізка салату теж відіграє велику роль. Не треба сильно подрібнювати, шматочки мають бути досить великі. Тоді відчувається весь смак.

Буряково-картопляний теплий салат 200 г буряка

200 г картоплі

2 столові ложки олії

Сік лимона (за смаком)

Перець

Сіль

Чайна ложка гірчиці в зернах

Буряк загортаємо у фольгу і запікаємо до готовності. Картоплю відварюємо в шкірці. Потім усе це нарізаємо, додаємо спеції та заправляємо.

І смачного!

Нагадаємо рецепт гарбуза, запеченого в духовці.

Фото з альбому Елли Іванової

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