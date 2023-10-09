36.86 / 37.50 39.22 / 40.05
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися

22:32 11 жовтня 2023
салат з картоплею та солоними огірками

Салати бувають смачні та дуже смачні. Страва, про яку зараз піде мова, з другої категорії. Вона така смачна, що не відірватися.

Рецептом картопляного салату з солоними огірками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Це справжній хіт сезону. Адже осінь завжди асоціюється з грибами та солоними огірочками, що приходять на зміну свіжим, які можна їсти просто з грядки. Раніше кулінарка давала рецепт салату з тунцем і томатами.

- Цей салат готується з простих інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Він чудовий. Готується легко і швидко. А що ще треба? Все геніальне просто — і це давно відомо.

Картопляний салат із солоними огірочками

  • 100 г консервованого зеленого горошку
  • 100 г солоних огірочків
  • 2−3 відварені картоплини
  • 200 г грибів (наприклад, печериць)
  • Зелень (краще — кріп)
  • Сіль (за смаком)
  • Перець (за смаком)
  • Олія

Гриби обсмажуємо на олії. Картоплю відварюємо в мундирі, очищаємо від шкірки та нарізаємо. Огірки нарізаємо кубиками. Усі інгредієнти з'єднуємо. Заправляємо рослинною олією. І смачного!

Нагадаємо рецепт чудової кабачково-вершкової намазки.

Фото з альбому Елли Іванової

104

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мері Лу Реттон

«Допоможіть моїй мамі»: знаменита олімпійська чемпіонка бореться за життя

Май Найм

Красуню-онуку знаменитого футбольного тренера знайшли мертвою в Ізраїлі (фото)

дівчина

Вчені вирахували найрідкісніший знак зодіаку за останні 20 років: хто це

унітаз

Оцет, мило й таблетки: як швидко та ефективно відмити унітаз

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту