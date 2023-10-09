Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися

Салати бувають смачні та дуже смачні. Страва, про яку зараз піде мова, з другої категорії. Вона така смачна, що не відірватися.

Рецептом картопляного салату з солоними огірками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Це справжній хіт сезону. Адже осінь завжди асоціюється з грибами та солоними огірочками, що приходять на зміну свіжим, які можна їсти просто з грядки. Раніше кулінарка давала рецепт салату з тунцем і томатами.

- Цей салат готується з простих інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Він чудовий. Готується легко і швидко. А що ще треба? Все геніальне просто — і це давно відомо.

Картопляний салат із солоними огірочками 100 г консервованого зеленого горошку

100 г солоних огірочків

2−3 відварені картоплини

200 г грибів (наприклад, печериць)

Зелень (краще — кріп)

Сіль (за смаком)

Перець (за смаком)

Олія

Гриби обсмажуємо на олії. Картоплю відварюємо в мундирі, очищаємо від шкірки та нарізаємо. Огірки нарізаємо кубиками. Усі інгредієнти з'єднуємо. Заправляємо рослинною олією. І смачного!

Нагадаємо рецепт чудової кабачково-вершкової намазки.

Фото з альбому Елли Іванової

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