Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися
Салати бувають смачні та дуже смачні. Страва, про яку зараз піде мова, з другої категорії. Вона така смачна, що не відірватися.
Рецептом картопляного салату з солоними огірками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Це справжній хіт сезону. Адже осінь завжди асоціюється з грибами та солоними огірочками, що приходять на зміну свіжим, які можна їсти просто з грядки. Раніше кулінарка давала рецепт салату з тунцем і томатами.
- Цей салат готується з простих інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Він чудовий. Готується легко і швидко. А що ще треба? Все геніальне просто — і це давно відомо.
Картопляний салат із солоними огірочками
- 100 г консервованого зеленого горошку
- 100 г солоних огірочків
- 2−3 відварені картоплини
- 200 г грибів (наприклад, печериць)
- Зелень (краще — кріп)
- Сіль (за смаком)
- Перець (за смаком)
- Олія
Гриби обсмажуємо на олії. Картоплю відварюємо в мундирі, очищаємо від шкірки та нарізаємо. Огірки нарізаємо кубиками. Усі інгредієнти з'єднуємо. Заправляємо рослинною олією. І смачного!
Нагадаємо рецепт чудової кабачково-вершкової намазки.
Фото з альбому Елли Іванової104