Сирний десерт з малиною: готується лише п’ять хвилин

Осіння малина особливо смачна, оскільки нагадує про минуле літо і майбутню зиму. Десерти з цієї ягоди ніжні й ароматні. І, безумовно, дуже красиві, оскільки малиновий колір заряджає оптимізмом. Рецептом сирного десерту з малиною поділилася кулінар Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати десертний салат з виноградом і карамелізованою грушею. До слова, для приготування десерту можна використовувати і заморожені ягоди. Альтернативою замороженій малині може стати полуниця. Також можна ці ягоди міксувати.

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- Такий десерт готується всього лише п'ять хвилин, і це багатьом сподобається, — каже Ардія Діаманті. — Рецепт простий. Подавати десерт можна, як у склянці, так і на тарілці. Ласощі не тільки смачні, а й корисні.

Сирний десерт із малиною Малина — 1 склянка

Сир — 200 г

Сметана домашня — 100 г

Цукор — 2−3 столових ложки

М'ята для декору

Малину збити з цукром у блендері. Окремо збити сир зі сметаною. З'єднати малину з сирно-сметанною масою.

Подавати десерт охолодженим. Під час подачі прикрасити м'ятою і кількома ягідками. Дуже гарний вигляд має десерт, у якому використовуються ягоди різних кольорів.

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Смачного! Насолоджуйтеся!

Нагадаємо рецепт борщу з цвітною капустою та копченою грушею.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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