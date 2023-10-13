Сирний десерт з малиною: готується лише п’ять хвилин
Осіння малина особливо смачна, оскільки нагадує про минуле літо і майбутню зиму. Десерти з цієї ягоди ніжні й ароматні. І, безумовно, дуже красиві, оскільки малиновий колір заряджає оптимізмом. Рецептом сирного десерту з малиною поділилася кулінар Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати десертний салат з виноградом і карамелізованою грушею. До слова, для приготування десерту можна використовувати і заморожені ягоди. Альтернативою замороженій малині може стати полуниця. Також можна ці ягоди міксувати.
- Такий десерт готується всього лише п'ять хвилин, і це багатьом сподобається, — каже Ардія Діаманті. — Рецепт простий. Подавати десерт можна, як у склянці, так і на тарілці. Ласощі не тільки смачні, а й корисні.
Сирний десерт із малиною
- Малина — 1 склянка
- Сир — 200 г
- Сметана домашня — 100 г
- Цукор — 2−3 столових ложки
- М'ята для декору
Малину збити з цукром у блендері. Окремо збити сир зі сметаною. З'єднати малину з сирно-сметанною масою.
Подавати десерт охолодженим. Під час подачі прикрасити м'ятою і кількома ягідками. Дуже гарний вигляд має десерт, у якому використовуються ягоди різних кольорів.
Смачного! Насолоджуйтеся!
Нагадаємо рецепт борщу з цвітною капустою та копченою грушею.
Фото з альбому Ольги Сметанської55