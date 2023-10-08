Борщ із цвітною капустою та копченою грушею: новий смак осені

Рецептів борщу існує дуже багато (зелений, холодний, «сватівський» і, звичайно, класичний український червоний борщ). В кожній родині є фірмовий, витоки якого йдуть у ті часи, коли його варила бабуся чи навіть прабабуся. У багатьох випадках рецепти адаптовані до сучасних смаків. Скажімо, іноді борщ може нагадувати швидше овочевої смузі, якщо овочі пройшли мінімальну термічну обробку. Така страва містить максимум вітамінів, і це важливо. На свій смак до борщу можна додавати ті інгредієнти, яких немає в класичних рецептах: наприклад, лохину. А тим, хто хоче дотриматися балансу між класикою та інноваціями, варто приготувати борщ не з білокачанною, а з цвітною капустою, додавши копчену грушу. Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей борщ рекомендую готувати у великій чавунній сковорідці, — каже Ардія Діаманті.

Борщ з цвітною капустою та копченою грушею Головка цвітної капусти

Буряк середнього розміру — 2 шт.

Морква — 3 шт.

Картопля — 5 шт.

Цибуля ріпчаста — 3 шт.

Кріп або петрушка — на смак

Копчена груша — 2 шт.

Сіль

Суцвіття цвітної капусти підсмажити на олії, додати цибулю, моркву та буряк, порізані на слайси. Просмаживши кілька хвилин, залити водою та тушити. Потім додати картоплю, порізану на кружечки, і копчену грушу. Варити до готовності. Наприкінці додати подрібнену зелень.

Подавати зі сметаною.

Нагадаємо, ЮНЕСКО визнала знамениту українську страву борщ надбанням людства.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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