Осінній десертний салат з виноградом та карамелізованою грушею: смак неперевершений
Осінь — чудовий сезон для втілення креативних кулінарних ідей. Салати — саме та страва, де можна експериментувати та експериментувати. При цьому не варто забувати про десертні салати, які у ресторанах зазвичай коштують недешево.
Отож варто взяти до уваги рецепт салату з виноградом та карамелізованою грушею від кулінарки Ардії Діаманті.
— Якщо у вашому саду є виноград та груші, вам справді пощастило, — говорить Ардія Діаманті. — Проте все це зараз можна купити на ринку, бо сезон триває. Виноград різних сортів надасть салату особливого смаку. До того ж це матиме гарний вигляд. Справжня барвиста картина на тарілці!
Осінній грушево-виноградний десертний салат (на дві порції)
- Гроно синього винограду
- Гроно білого винограду
- Груша — 1 штука
- Сметана — дві столові ложки
- Цукор — на смак
- Свіжа м’ята — на смак
Грушу порізати на шматочки, посипати цукром та карамелізувати на гарячій пательні, додавши кілька столових ложок води. Охолодити. Додати виноградини та холодну сметану. Прикрасити листочками свіжої м’яти.
І смачного!
Раніше Ардія діаманті поділилася рецептом незвичайного компоту з груш.
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Фото з альбому Ольги Сметанської47