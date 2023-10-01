Осінній десертний салат з виноградом та карамелізованою грушею: смак неперевершений

Осінь — чудовий сезон для втілення креативних кулінарних ідей. Салати — саме та страва, де можна експериментувати та експериментувати. При цьому не варто забувати про десертні салати, які у ресторанах зазвичай коштують недешево.

Отож варто взяти до уваги рецепт салату з виноградом та карамелізованою грушею від кулінарки Ардії Діаманті.

— Якщо у вашому саду є виноград та груші, вам справді пощастило, — говорить Ардія Діаманті. — Проте все це зараз можна купити на ринку, бо сезон триває. Виноград різних сортів надасть салату особливого смаку. До того ж це матиме гарний вигляд. Справжня барвиста картина на тарілці!

Осінній грушево-виноградний десертний салат (на дві порції)

Гроно синього винограду

Гроно білого винограду

Груша — 1 штука

Сметана — дві столові ложки

Цукор — на смак

Свіжа м’ята — на смак

Грушу порізати на шматочки, посипати цукром та карамелізувати на гарячій пательні, додавши кілька столових ложок води. Охолодити. Додати виноградини та холодну сметану. Прикрасити листочками свіжої м’яти.

І смачного!

Раніше Ардія діаманті поділилася рецептом незвичайного компоту з груш.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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