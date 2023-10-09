Лаваш на сковороді від Тетяни Литвинової — «тонкий, ароматний й лише з трьох інгредієнтів»

Кулінарна експертка, колишня суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Литвинова відома своїми простими перевіреними рецептами.

Для тих господинь, які не мають багато часу витрачати на кухні, кулінарка запропонувала рецепт страви, яку можна приготувати на кілька днів. Йдеться про лаваш

Продукти:

Борошно 350 г

Окріп 200 г

Олія соняшника 2 ст л

Сіль 1 ч л

Сковорідка 22 см

Приготування:

Борошно просіяти в миску та закип'ятити воду. Додати до води 2 ст л олії та сіль.

Замісити тісто ложкою, а потім перекласти на стіл і домісити тісто, поки не зʼєднається в шар.

Дати постояти 20−30 хвилин.

Розділити на 12−16 частин, залежить від розміру сковорідки. Накрити їх мискою, щоб не завітрювалися.

Розкачати в тоненький пласт, підпилюючи борошном.

Смажити на сухій сковороді з двох сторін.

Кожен лаваш дуже добре збризнути водою з двох сторін та після кожного накривати великою мискою, щоб пропарювання та ставали еластичними.

Зберігати в пакеті.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати ледачий мʼясний пиріг з лавашу, пиріг «Ледача ватрушка», а також заправку для смачного та запашного червоного борщу.

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