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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 65×70 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Австралійські вчені дійшли висновку, що у рукокрилих істот аеродинаміка значно ефективніша, ніж у птахів. На думку дослідників, досягається це гнучкістю їхніх незвичайних крил, що мають безліч зчленувань.
Наприклад, крила кажанів та криланів (представників роду Pteropus, яких у літературі часто називають летючими лисицями, та представників роду Rousettus, яких називають летючими собаками) під час польоту сильно згинаються та близько притискаються до тіла, що забезпечує більшу підйомну силу за менших енергетичних витрат. Аби у польоті розвернутися на протилежний бік, їм потрібна дистанція лише в половину розмаху крила. Уявляєте таке?
Більше того, новогвінейському крылану взагалі розвертатися необов'язково: він може зависати в повітрі і здатний літати навіть задом наперед! Це одне з найбільш маневрених ссавців, що літають — мабуть, тому, що, незважаючи на великий розмір, він використовує для притулку гірські печери.
Світ живої природи настільки великий і різноманітний, що багато наукових відкриттів або навіть звичайних досліджень нам можуть часом здаватися чимось неймовірним і фантастично нереальним. Але все це існує незалежно від нашого ставлення до нього.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пд-3х
Тиск: 749 мм