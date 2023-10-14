Як виглядає новий Віллі Вонка: вийшов офіційний трейлер фільму з Тімоті Шаламе та Х'ю Грантом

Поки фільм «Барбі» б'є рекорди у світовому прокаті, користувачі соцмереж на Заході гаряче обговорюють трейлер фільму «Віллі Вонка», який днями був представлений голлівудською студією Warner Bros. Картина позиціюється як приквел до першої екранізації популярної книги Роальда Даля «Віллі Вонка та Шоколадна фабрика».

Нагадаємо, фільм з такою назвою вийшов 1971 року. Головну роль у ньому виконав легендарний голлівудський комік Джин Уайлдер. І для багатьох шанувальників Даля саме він асоціювався насамперед із Віллі Вонкою.

Джин Вайлдер у ролі Віллі Вонки

Так тривало доти, доки з'явилася нова екранізація. 2005 року картину «Чарлі та шоколадна фабрика» зняв культовий режисер Тім Бертон. А роль Вонки блискуче зіграв Джонні Депп.

З того часу не вщухають суперечки, хто краще зумів показати на екрані неймовірно ексцентричного, дивного, але водночас дуже симпатичного персонажа Роальда Даля — Уайлдер чи Депп.

Джонні Депп у фільмі «Чарлі та шоколадна фабрика»

Схоже, що тепер дискусія спалахне з новою силою, оскільки з'явився новий Віллі Вонка. І це Тімоті Шаламе (на фото в заголовку) — зірка «Дюни» та безлічі інших культових фільмів останніх п'яти-шісти років.

Прем'єру картини заплановано на 15 грудня. Зняв фільм Пол Кінг, режисер, який подарував мільйонам глядачів «Паддінгтона». Акторський склад фільму вражає. Окрім Шаламе, глядачі побачать у цій музичній, сповненій чаклунства фантасмагорії британських суперзірок Олівію Колман, Х'ю Гранта, Саллі Хокінс, Роуена Аткінсона.

Нагадаємо, одну з найочікуваніших прем'єр цієї осені — другу частину «Дюни» з Тімоті Шаламе — довелося перенести на 2024 рік через страйк профспілки сценаристів та Акторської гільдії США.

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