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Стейк із цвітної капусти від переможця «Майстер Шефа»: можна їсти у будь-який час доби без «шкоди» для фігури

13:50 14 жовтня 2023
Готова страва

Вадим Бжезінський (Пава) став переможцем 7 сезону кулінарного шоу «МастерШеф» на телеканалі СТБ завдяки своєму креативу та прагненню до перемоги.

З дитинства він хотів стати кухарем, але до перемоги у «МайстерШеф-7» працював забудовником фасадів.

Сьогодні він активно популяризує серед українців (і не лише) здорові страви із незвичайною подачею.

Одне з них — стейк із цвітної капусти.

Вадим запевняє — його можна їсти у будь-який час доби!

Для початку головки цвітної капусти слід нарізати на стейки завтовшки 2 см.

Окремо змішати оливкову олію (3 ст. ложки), копчену паприку (0,5 чайної ложки) та 1 натертий зубочок часнику, додати сіль та перець за смаком.

Цією сумішшю ретельно змащуються пластини капусти, після чого їх слід запікати в духовці при 180 градусів протягом 10 хвилин.

Завершальний штрих — гарячі стейки посипати тертим сиром та запікати ще 3 хвилини. Сирна скоринка надасть стейкам особливого смаку.

Зверніть увагу також на рецепт ніжних оладок з цвітної капусти та запіканки з грибами та вершками від Руслана Сенічкіна.

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