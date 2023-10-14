Стейк із цвітної капусти від переможця «Майстер Шефа»: можна їсти у будь-який час доби без «шкоди» для фігури
Вадим Бжезінський (Пава) став переможцем 7 сезону кулінарного шоу «МастерШеф» на телеканалі СТБ завдяки своєму креативу та прагненню до перемоги.
З дитинства він хотів стати кухарем, але до перемоги у «МайстерШеф-7» працював забудовником фасадів.
Сьогодні він активно популяризує серед українців (і не лише) здорові страви із незвичайною подачею.
Одне з них — стейк із цвітної капусти.
Вадим запевняє — його можна їсти у будь-який час доби!
Для початку головки цвітної капусти слід нарізати на стейки завтовшки 2 см.
Окремо змішати оливкову олію (3 ст. ложки), копчену паприку (0,5 чайної ложки) та 1 натертий зубочок часнику, додати сіль та перець за смаком.
Цією сумішшю ретельно змащуються пластини капусти, після чого їх слід запікати в духовці при 180 градусів протягом 10 хвилин.
Завершальний штрих — гарячі стейки посипати тертим сиром та запікати ще 3 хвилини. Сирна скоринка надасть стейкам особливого смаку.
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