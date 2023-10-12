- 14.10 23:44 Італія на тлі скандалу розгромила Мальту: відеоогляди матчів кваліфікації Євро-2024
- 14.10 23:00 Як виглядає новий Віллі Вонка: вийшов офіційний трейлер фільму з Тімоті Шаламе та Х'ю Грантом
- 14.10 22:30 Салат з томатами, перцем та виноградом: насолоджуйтеся палітрою сезонних смаків
- 14.10 21:30 Сон та імунітет тісно пов’язані між собою: як підвищити природний захист організму
- 14.10 21:00 Спеціальні ін’єкції: лукашенко розкрив секрет агресивності путіна
- 14.10 20:30 «Посуд з бабусиних сервантів екологічно чистий. Сервіруйте ним стіл не лише для краси, а й заради здоров’я», — дослідниця історії скла Олена Тахтай
- 14.10 20:15 Латвія закриє два прикордонні переходи з росією: до чого тут Україна
- 14.10 20:01 Можуть передбачати майбутнє: астрологи назвали чотири знаки зодіаку із найсильнішою інтуїцією
- 14.10 20:00 Російські солдати страждають від кризи психічного здоров’я, — розвідка
- 14.10 19:36 Після скандального інтерв'ю Скрипка поскаржився на скасування його концертів і заявив про «інформаційні атаки»
- 14.10 19:04 «Путін дуже серйозно вляпався. Тепер він забризканий кров'ю Ізраїлю, і вона пропалить у ньому смертельні дірки», — Олександр Невзоров
- 14.10 19:03 Брюс Вілліс втратив здатність членороздільно розмовляти
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 42×46 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Жив собі в одному місті норовливий кінь. Незважаючи на те, що господар любив його і постійно дбав про нього, як тільки міг, мрією коня завжди залишалося бажання вирватися на вільний простір. Кінь не дуже замислювався над тим, навіщо йому це треба. Просто хотів — і все.
Одного сонячного осіннього дня під час звичної прогулянки околицями міста кінь раптом перекусив вуздечку, скинув вершника — і помчав світ за очі, не добираючи дороги.
Здавалося коню, що врешті-решт він вирвався на свободу. Тож мчав уперед, не помічаючи нічого перед собою. Так летів, що навіть не помітив попереду прірви — і впав із кручі вниз… Останньою його думкою було: «Ну, от, нарешті, я став абсолютно вільним!»
Колись цар Соломон написав у своїй книзі притч: «Погибелі передує гординя, а падінню — пихатість».
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Близнюкам — зміни в особистому житті, Ракам — несподівана пропозиція: гороскоп на день сонячного затемнення, 14 жовтня 2023 року
Вітер: 2 м/с Пд-3х
Тиск: 741 мм