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«Порцелянові» історії
15 жовтня 2023
АРАБСЬКИЙ СКАКУН
АРАБСЬКИЙ СКАКУН

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 42×46 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Жив собі в одному місті норовливий кінь. Незважаючи на те, що господар любив його і постійно дбав про нього, як тільки міг, мрією коня завжди залишалося бажання вирватися на вільний простір. Кінь не дуже замислювався над тим, навіщо йому це треба. Просто хотів — і все.

Одного сонячного осіннього дня під час звичної прогулянки околицями міста кінь раптом перекусив вуздечку, скинув вершника — і помчав світ за очі, не добираючи дороги.

Здавалося коню, що врешті-решт він вирвався на свободу. Тож мчав уперед, не помічаючи нічого перед собою. Так летів, що навіть не помітив попереду прірви — і впав із кручі вниз… Останньою його думкою було: «Ну, от, нарешті, я став абсолютно вільним!»

Колись цар Соломон написав у своїй книзі притч: «Погибелі передує гординя, а падінню — пихатість».

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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