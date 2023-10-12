15 жовтня 2023

Жив собі в одному місті норовливий кінь. Незважаючи на те, що господар любив його і постійно дбав про нього, як тільки міг, мрією коня завжди залишалося бажання вирватися на вільний простір. Кінь не дуже замислювався над тим, навіщо йому це треба. Просто хотів — і все.

Одного сонячного осіннього дня під час звичної прогулянки околицями міста кінь раптом перекусив вуздечку, скинув вершника — і помчав світ за очі, не добираючи дороги.

Здавалося коню, що врешті-решт він вирвався на свободу. Тож мчав уперед, не помічаючи нічого перед собою. Так летів, що навіть не помітив попереду прірви — і впав із кручі вниз… Останньою його думкою було: «Ну, от, нарешті, я став абсолютно вільним!»

Колись цар Соломон написав у своїй книзі притч: «Погибелі передує гординя, а падінню — пихатість».

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.