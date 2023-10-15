Легендарний актор Майкл Кейн оголосив про завершення своєї кар'єри

Легендарний британський актор Майкл Кейн, який раніше розповів про секрети щасливого довголіття, заявив про завершення своєї блискучої кар'єри. Він повідомив, що й раніше думав про це, але тепер ухвалив остаточне рішення.

«Я подумав, що я зараз маю фільм, у якому я граю головну роль. І він отримав неймовірні відгуки… Що я збираюся ще зробити, щоб перевершити цей успіх? Що ж, я йду зараз», — сказав 90-річний ветеран Голлівуду.

Кейн говорить про фільм «Великий втікач», який ґрунтується на реальній історії ветерана Другої світової війни. Він втікає з дому для людей похилого віку, щоб бути присутнім на святкуванні річниці Дня Д (день висадки військ союзників у Нормандії 6 червня 1944 року) у Франції.

Партнеркою Кейна у картині стала Гленда Джексон, яка померла в червні невдовзі після завершення зйомок.

«Єдині ролі, які я можу отримати зараз, це 90-річні чоловіки. Або, можливо, 85-річні», — сказав Кейн із притаманним йому гумором. «Тому я подумав, що мені краще залишити все це» .

Майкл Кейн отримав дві премії «Оскар» як найкращий актор другого плану — за фільми 1986 року «Ханна та її сестри» та «Правила виноробів» у 1999 році. У його активі також три премії «Золотий глобус».

Кейн є одним із двох акторів в історії (поряд з Джеком Ніколсоном), які були номіновані на «Оскар» за кращу роль (головну або другого плану) у чотирьох різних десятиліттях: 1960-х, 1970-х, 1980-х та 2000-х роках.

Загалом за свою кар'єру Майкл Кейн зіграв більш ніж у 160 фільмах, у тому числі в комедії «Елфі», трилері «Вбити Картера», бойовику «Пограбування по-італійськи», драмах «Людина, яка хотіла стати королем» та «Виховання Рити», касових хітах «Міс Конгеніальність», «Ілюзія обману» (дві частини), «Темний лицар» та безлічі інших популярних картин.

Тим часом стали відомі нові гнітючі подробиці про стан здоров'я зірки Голлівуду Брюса Вілліса, який страждає на рідкісне захворювання мозку, що провокує деменцію.

Також повідомлялося про те, що володар двох премій «Оскар» Кевін Спейсі був екстрено госпіталізований в Узбекистані.

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