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«Порцелянові» історії
16 жовтня 2023
ЧЕРЕВКИ
ЧЕРЕВКИ

Країна: Чехтя
Мануфактура: Rudolf Kamph
Рік створення: 1990-ті
Довжина: 27 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Відомий художник, намалювавши нову картину, вирішив виставити її на глядацький суд. Більшість із тих, хто зібрався у виставковій галереї, захоплено розхвалювали яскраве творіння живописця. І лише черевичник зумів угледіти у намальованому взутті головних персонажів сюжету деякі незначні недоліки.

Вислухавши слушні професійні зауваження гостя, художник погодився негайно ж виправити картину.
Але після цього черевичник так розійшовся, що почав голосно говорити про те, що і чоловіча гомілка, мовляв, намальована невдало, і коліно, та й взагалі вся нога головного героя виглядає якось неправильно…

І тоді вже художник не витримав:
- Давайте домовимося так. Кожен має компетентно судити про те, у чому добре розбирається. Тож у вашому випадку, повірте, вище за взуття піднімати свій погляд не варто…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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