16 жовтня 2023

Відомий художник, намалювавши нову картину, вирішив виставити її на глядацький суд. Більшість із тих, хто зібрався у виставковій галереї, захоплено розхвалювали яскраве творіння живописця. І лише черевичник зумів угледіти у намальованому взутті головних персонажів сюжету деякі незначні недоліки.

Вислухавши слушні професійні зауваження гостя, художник погодився негайно ж виправити картину.

Але після цього черевичник так розійшовся, що почав голосно говорити про те, що і чоловіча гомілка, мовляв, намальована невдало, і коліно, та й взагалі вся нога головного героя виглядає якось неправильно…

І тоді вже художник не витримав:

- Давайте домовимося так. Кожен має компетентно судити про те, у чому добре розбирається. Тож у вашому випадку, повірте, вище за взуття піднімати свій погляд не варто…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.