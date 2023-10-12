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Країна: Чехтя
Мануфактура: Rudolf Kamph
Рік створення: 1990-ті
Довжина: 27 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Відомий художник, намалювавши нову картину, вирішив виставити її на глядацький суд. Більшість із тих, хто зібрався у виставковій галереї, захоплено розхвалювали яскраве творіння живописця. І лише черевичник зумів угледіти у намальованому взутті головних персонажів сюжету деякі незначні недоліки.
Вислухавши слушні професійні зауваження гостя, художник погодився негайно ж виправити картину.
Але після цього черевичник так розійшовся, що почав голосно говорити про те, що і чоловіча гомілка, мовляв, намальована невдало, і коліно, та й взагалі вся нога головного героя виглядає якось неправильно…
І тоді вже художник не витримав:
- Давайте домовимося так. Кожен має компетентно судити про те, у чому добре розбирається. Тож у вашому випадку, повірте, вище за взуття піднімати свій погляд не варто…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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