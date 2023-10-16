Тепло пішло до будинків киян, але прийде не одразу: у житлових будинках столиці розпочався опалювальний сезон

З огляду на стабільне зниження температури повітря, яке синоптики прогнозують з вівторка, 17 жовтня, в столиці розпочинають опалювальний сезон.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, додавши, що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка вважається однією з найбільших у Європі (теплові мережі тягнуться на близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.

«Рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання. Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами», — зазначив він.

Підключення до опалення соціальних об`єктів столиці — лікарень, дитячих садків, шкіл — розпочалося ще з 9 жовтня. Опалення вмикали за заявками керівників закладів.

Опалювальний сезон в столиці розпочанають незважаючи на те, що раніше у КМДА прогнозували його відтермінування.

Нагадаємо, що цієї зими тарифи на опалення для українців залишаться на рівні минулорічних.

Фото Pixabay

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