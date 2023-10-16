Алієв особисто підняв прапор Азербайджану в Степанакерті

Президент Азербайджану Ільхам Алієв особисто підняв прапор своєї країни в столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) — Степанакерті. Офіційно Азербайджан називає це місто Ханкенді.

Алієв виступив із промовою, у якій ще раз наголосив, що в Нагірному Карабасі «відновлено конституційний лад».

Президент Азербайджану здійснив поїздку територією Нагірного Карабаху. Він підняв державний прапор також у місті Агдере (вірменська назва Мартакерт) і на території Сарсангського водосховища.

Нагадаємо, під час дводенної військової операції у вересні Азербайджан здобув повний контроль над Карабахом. 28 вересня влада невизнаної республіки офіційно оголосила про припинення її існування з 1 січня 2024 року.

За два тижні після цього указу з Карабаху виїхало практично все вірменське населення — понад 100 тисяч осіб. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 5 жовтня підписав декларацію про визнання території Азербайджану, включно з Нагірним Карабахом.

Однак ситуація в регіоні залишається, як і раніше, напруженою. Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен попередив членів Конгресу про можливість вторгнення військ Азербайджану в південну Вірменію найближчими тижнями. Він зробив це під час обговорення ймовірної реакції Вашингтона на встановлення Баку повного контролю над Нагірним Карабахом.

Офіційно Держдепартамент США відмовляється коментувати цю інформацію. Однак деякі конгресмени, які брали участь в обговоренні, заявили, що, на думку Блінкена, Азербайджан може найближчим часом спробувати створити для себе наземний коридор, який з'єднає його з Назранею. Така мета передбачуваної в майбутньому військової операції в південній частині Вірменії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Раді назвали санкції щодо Азербайджану неприпустимими.

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