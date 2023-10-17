В'ялені помідори — смачний італійський делікатес, який не завжди можна знайти в магазині, проте легко виготувати в домашніх умовах. Зазвичай приготовані таким чином овочі додають при приготуванні м'яса чи риби, використовують як начинку для пирогів або просто їдять з хлібом і оливковою олією.

Для домашнього в'ялення краще використовувати овальні помідори «сливки», видаляючи м'якоть з насінням (за бажанням цього можна не робити).

Рецепт приготування томатів з базиліком навели у Telegram-групі «Домашня консервація».

Інгредієнти:

3 кг томатів;

пакетик сушеного базиліка або розмарину;

1 ст л солі;

1 ст л цукру.

Приготування

Підготовлені помідори порізати половинками, присипати сіллю, перцем і травами.

Тримати у духовці протягом 8 годин при 70 °C з конвекцією.

Готові овочі покласти в банки, додавши часник, гострий перець, і залити оливковою олією.

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