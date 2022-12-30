Риба під солодко-пряним соусом: ідеально для святкового столу
Риба виходить дуже ніжною, а готувати таку страву просто та швидко, пояснює кулінарка з Мелітополя Олена Фоменко.
Інгредієнти:
- філе червоної риби 1кг
- 3 середніх апельсина,
- 2ст.л. меду,
- 20 г тертого імбиру,
- морська сіль за смаком,
- олія 3ст.л.
- в'ялені помідори 8 шт.
Приготування:
Підготовлену рибу приправити сіллю і натертою апельсиновою цедрою, залишити хвилин на 30 в холодильнику, накривши харчовою плівкою.
Готуємо соус: з апельсина зробити фреш, попередньо натерти цедру. Змішати сік+цедру+мед+натертий імбир, проварити хвилин 12 на середньому вогні, помішуючи. Потім додати олію і нарізані помідори, ще 2 хвилини проварити, тоді дати трохи охолонути.
Рибу викласти на пергаментний папір, зверху змастити соусом. Й випікати при t 175 C хвилин 15 (чим більші шматочки риби, тим більше часу треба). Подавати рибу можна відразу або в охолодженому вигляді, як любите.
Нагадаємо рецепт риби, запеченої у фользі, від судді шоу «МайстерШеф. Професіонали» Володимира Ярославського.40
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