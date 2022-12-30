Риба під солодко-пряним соусом: ідеально для святкового столу

Риба виходить дуже ніжною, а готувати таку страву просто та швидко, пояснює кулінарка з Мелітополя Олена Фоменко.

Інгредієнти: філе червоної риби 1кг

3 середніх апельсина,

2ст.л. меду,

20 г тертого імбиру,

морська сіль за смаком,

олія 3ст.л.

в'ялені помідори 8 шт.

Приготування:

Підготовлену рибу приправити сіллю і натертою апельсиновою цедрою, залишити хвилин на 30 в холодильнику, накривши харчовою плівкою.

Готуємо соус: з апельсина зробити фреш, попередньо натерти цедру. Змішати сік+цедру+мед+натертий імбир, проварити хвилин 12 на середньому вогні, помішуючи. Потім додати олію і нарізані помідори, ще 2 хвилини проварити, тоді дати трохи охолонути.

Рибу викласти на пергаментний папір, зверху змастити соусом. Й випікати при t 175 C хвилин 15 (чим більші шматочки риби, тим більше часу треба). Подавати рибу можна відразу або в охолодженому вигляді, як любите.

Нагадаємо рецепт риби, запеченої у фользі, від судді шоу «МайстерШеф. Професіонали» Володимира Ярославського.

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