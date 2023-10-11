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Геніальна простота: «Томати бабусі Мішель» від судді «Майстер Шефа» Ольги Мартиновської

16:40 11 жовтня 2023
Фаршировані томати

Суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» (СТБ) Ольга Мартиновська, яка зізналася у платонічних почуттях до колеги, порадила, як можна приготувати фаршировані осінні томати.

В своєму Instagram жінка пригадала, як ще студенткою проводила час у «названих дідуся й бабусі» у Франції.

«Моя названа французька бабуся Мішель все літо готувала томати, які вирощував дідусь Жан-Робер, а я живучи в них студенткою не могла їх наїстися… Мішель готує фарш зі свинини чи яловичини, додає в нього варені яйця, мʼякоть хлібу — бо в їх дитинстві вони жили бідненько», — розповідає Ольга.

Вона ж пропонує приготувати страву «по-багатому» — лише з одним м'ясом (в даному разі використано ягнятину).

Необхідні продукти:

  • крупні м'ясисті томати;
  • м'ясо (з нього треба приготувати фарш);
  • бекон;
  • цибуля;
  • в'ялені томати;
  • зелена цибуля;
  • коріандр;
  • сіль;
  • перець.

Приготування

Спочатку треба підготувати томати — зрізати з них верхівку (вона стане кришечкою для запечених овочів), вийняти м'якіть (знадобиться для фарширування).

Далі на беконі підсмажуємо цибулю, додаємо її до фаршу разом з м'якітю томатів, порізаною зеленню і щматочками томатів в'ялених, присмачуємо сіллю і перцем.

Помідори слід запекти в духовій шафі при 190 С протягом 35−40 хвилин, вони мають зарумʼянитися.

Смачного!

Нагадаємо також, що томати можна фарширувати і по-українськи, як це зробила колега Ольги Мартиновської Тетяна Литвинова.

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