Геніальна простота: «Томати бабусі Мішель» від судді «Майстер Шефа» Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» (СТБ) Ольга Мартиновська, яка зізналася у платонічних почуттях до колеги, порадила, як можна приготувати фаршировані осінні томати.

В своєму Instagram жінка пригадала, як ще студенткою проводила час у «названих дідуся й бабусі» у Франції.

«Моя названа французька бабуся Мішель все літо готувала томати, які вирощував дідусь Жан-Робер, а я живучи в них студенткою не могла їх наїстися… Мішель готує фарш зі свинини чи яловичини, додає в нього варені яйця, мʼякоть хлібу — бо в їх дитинстві вони жили бідненько», — розповідає Ольга.

Вона ж пропонує приготувати страву «по-багатому» — лише з одним м'ясом (в даному разі використано ягнятину).

Необхідні продукти:

крупні м'ясисті томати;

м'ясо (з нього треба приготувати фарш);

бекон;

цибуля;

в'ялені томати;

зелена цибуля;

коріандр;

сіль;

перець.

Приготування Спочатку треба підготувати томати — зрізати з них верхівку (вона стане кришечкою для запечених овочів), вийняти м'якіть (знадобиться для фарширування). Далі на беконі підсмажуємо цибулю, додаємо її до фаршу разом з м'якітю томатів, порізаною зеленню і щматочками томатів в'ялених, присмачуємо сіллю і перцем. Помідори слід запекти в духовій шафі при 190 С протягом 35−40 хвилин, вони мають зарумʼянитися. Смачного!

Нагадаємо також, що томати можна фарширувати і по-українськи, як це зробила колега Ольги Мартиновської Тетяна Литвинова.



96

Читайте нас у Facebook та Instagram