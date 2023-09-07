Допоможемо помідорам швидше дозріти на початку вересня: поради досвідчених фермерів

На думку багатьох українців, помідори з власного городу — набагато смачніші за куплені в магазині. Вважається, що власні томати відрізняються особливим ароматом і смаком. Але вони потребують ретельного догляду: як правильного підживлення, так і дотримання режиму поливу. На жаль, часто буває так, що хвороба томатів або рішення висадити на ділянці щось інше, змушують даників-городників збирати врожай недозрілих помідорів.

Про те, як допомогти томатам набути «правильного» кольору і смаку, розповідають автори Telegram-каналу «Сучасна дача».

Так, про брак фосфору може розповісти колір листя та стебла у помідорів — вони стають фіолетовими. Аби додати рослині необхідних речовин їх потрібно підживити суперфосфатом.

Якщо листя загортається всередину трубочкою, а старе листя жовтіє, то це свідчить про брак калію — рослини треба підживити сульфатом калія або попілом.

У разі браку азоту рослини витягуються, листя дрібнішає, набуває світло-зеленого забарвлення, а стебло стає м'яким. Зарадити цьому може підживлення сечовиною або настоєм кропиви. З цими добривами досвідчені городники радять поводитися обережно — їхній надлишок може визвати жирування.

Висвітлення листових пластин до кінчиків молодого листя, а також те, що прожилки також світлішають, залишаючись зеленими лише по краях, свідчить про брак заліза. Виправити ситуацію може позакореневе підживлення залізним купоросом.

При недостатній кількості кальцію листя помідорів стискається, а на плодах з'являється верхівкова гниль. В цьому випадку рослини рекомендують підживити кальцієвою селітрою або кальцію хлоридом по листю.

Також листя томатів можуть скручуватися у трубочку, якщо рослинам жарко. А от при надлишку води листя сохне і відпадає, а коріння гниє.

Якщо ніяка з порад не дає результату, можна вдатися до «кардинальних» методів, як це показано на відео.

Незважаючи на те що літо добігло кінця, у дачників і восени є багато роботи на ділянках. Так, тим, хто вирішив висаджувати цибулю до настання холодів, радять її правильно обробити перед посадкою.

А коли листя на рослинах опадуть чи пожовтіють, досвідчені садоводи радять обробляти їх залізним купоросом.

Фото Pixabay

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