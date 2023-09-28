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Атаки на Чорноморський флот зменшили його боєздатність, — британська розвідка

21:00 29 вересня 2023
штаб чф рф

Нещодавні атаки на Чорноморський флот росії, в тому числі потужний ракетний удар по його штабу, в результаті якого, як повідомляється, загинув його командувач, призвели до «ослаблення» флоту, але він все ще здатен виконувати свої основні функції у воєнний час, заявило Міністерство оборони Великої Британії.

«Фізична шкода, завдана Чорноморському флоту, майже напевно є серйозною, але локалізованою, — йдеться у щоденному зведенні розвідки. — Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні завдання воєнного часу — завдавати ударів крилатими ракетами і патрулювати місцеві території».

Однак, за словами Міноборони, «ймовірно», що здатність флоту продовжувати більш широке регіональне патрулювання безпеки і забезпечувати блокаду українських портів буде «зменшена».

«Він також, ймовірно, погіршить свою здатність захищати свої активи в порту і проводити планове технічне обслуговування».

Міністерство оборони додає, що нещодавні атаки також підривають вплив кремля в одному з портів, який він безпосередньо контролює на окупованій території.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з командиром взводу спеціального підрозділу ГУР «Артан» Андрієм Мельником: «росія хоче призупинити війну, і катастрофа на АЕС ідеально для цього підходить».

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