Яблучний крамбл до чаю: райська насолода в прохолодний день
Крамбл — популярний англійський десерт, це запечені фрукти або ягоди з крихтою з пісочного тіста. Сама назва ласощів означає «кришити». Цей десерт — райська насолода в прохолодний день, оскільки його можна подавати до чаю або кави теплим.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати квасолю по-македонськи.
— Цей рецепт легкий та швидкий, — каже Ардія Діаманті. — Яблучний крамбл — райська насолода в прохолодний осінній день. Спробуйте й ви захочете його приготувати ще не раз.
Яблучний крамбл
Для крихти:
250 г борошна
100 г цукру
150 г розм'якшеного вершкового масла
цедра половини лимона
1 ч. ложка соди
Для начинки:
10 яблук
цукор — склянка
сік лимона
кориця (до смаку)
Приготування
Яблука збризкати лимонним соком і протушкувати з цукром хвилин десять. Наприкінці додати корицю.
З'єднати борошно, соду, цукор та цедру лимона. Додати вершкове масло та розтерти все це в крихту. Змастити форми маслом, наповнити їх яблуками, а зверху — крихтою. Випікати при температурі 180 градусів до готовності — близько 25 хвилин.
І смачного!
Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати домашній хумус, який можна їсти зі свіжим коржем або хлібом.
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Фото Ольги Сметанської59