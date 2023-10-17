Яблучний крамбл до чаю: райська насолода в прохолодний день

Крамбл — популярний англійський десерт, це запечені фрукти або ягоди з крихтою з пісочного тіста. Сама назва ласощів означає «кришити». Цей десерт — райська насолода в прохолодний день, оскільки його можна подавати до чаю або кави теплим.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати квасолю по-македонськи.

— Цей рецепт легкий та швидкий, — каже Ардія Діаманті. — Яблучний крамбл — райська насолода в прохолодний осінній день. Спробуйте й ви захочете його приготувати ще не раз.

Яблучний крамбл

Для крихти:

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250 г борошна

100 г цукру

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150 г розм'якшеного вершкового масла

цедра половини лимона

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1 ч. ложка соди

Для начинки:

10 яблук

цукор — склянка

сік лимона

кориця (до смаку)

Приготування

Яблука збризкати лимонним соком і протушкувати з цукром хвилин десять. Наприкінці додати корицю.

З'єднати борошно, соду, цукор та цедру лимона. Додати вершкове масло та розтерти все це в крихту. Змастити форми маслом, наповнити їх яблуками, а зверху — крихтою. Випікати при температурі 180 градусів до готовності — близько 25 хвилин.

І смачного!

Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати домашній хумус, який можна їсти зі свіжим коржем або хлібом.

Фото Ольги Сметанської

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