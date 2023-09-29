Тавче гравче — квасоля по-македонськи: смачно і ситно
Страви з квасолі ситні, смачні та корисні. Тавче гравче — одна з гастрономічних візитівок македонської кухні. Це квасоля, приготована в глиняному посуді. Готується страва не швидко, але результат того вартий.
Рецептом тавче гравче поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати овочеве рагу із зеленню.
- Той, хто спробує цю страву хоч раз, захоче її приготувати не один раз, — каже Ардія Діаманті. — Вона ситна та смачна. Використовуйте велику білу квасолю. Подавайте гарячою. І насолоджуйтеся!
Тавче гравче по-македонськи
- біла велика квасоля — 1 склянка
- ріпчаста цибуля середнього розміру — 5 шт.
- часник — 5 зубчиків
- болгарський перець — 3 шт.
- кінза або петрушка — пів пучка
- соняшникова олія — за потребою
- сіль — за смаком.
Замочити квасолю на ніч. Варити до напівготовності. Злити воду. На сковорідці підсмажити болгарський перець, часник і цибулю, попередньо все очистивши та порізавши. З'єднати це з квасолею і спеціями та запікати в термостійкій керамічній формі до готовності. Під час подачі додати зелень або петрушку.
І смачного!
Нагадаємо рецепт гострого мексиканського супу.
Фото з альбому Ардії Діаманті3