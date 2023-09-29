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Тавче гравче — квасоля по-македонськи: смачно і ситно

22:31 29 вересня 2023
квасоля по-македонськи

Страви з квасолі ситні, смачні та корисні. Тавче гравче — одна з гастрономічних візитівок македонської кухні. Це квасоля, приготована в глиняному посуді. Готується страва не швидко, але результат того вартий.

Рецептом тавче гравче поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати овочеве рагу із зеленню.

- Той, хто спробує цю страву хоч раз, захоче її приготувати не один раз, — каже Ардія Діаманті. — Вона ситна та смачна. Використовуйте велику білу квасолю. Подавайте гарячою. І насолоджуйтеся!

Тавче гравче по-македонськи

  • біла велика квасоля — 1 склянка
  • ріпчаста цибуля середнього розміру — 5 шт.
  • часник — 5 зубчиків
  • болгарський перець — 3 шт.
  • кінза або петрушка — пів пучка
  • соняшникова олія — за потребою
  • сіль — за смаком.

Замочити квасолю на ніч. Варити до напівготовності. Злити воду. На сковорідці підсмажити болгарський перець, часник і цибулю, попередньо все очистивши та порізавши. З'єднати це з квасолею і спеціями та запікати в термостійкій керамічній формі до готовності. Під час подачі додати зелень або петрушку.

І смачного!

Нагадаємо рецепт гострого мексиканського супу.

Фото з альбому Ардії Діаманті

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