Страви з квасолі ситні, смачні та корисні. Тавче гравче — одна з гастрономічних візитівок македонської кухні. Це квасоля, приготована в глиняному посуді. Готується страва не швидко, але результат того вартий.

Рецептом тавче гравче поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати овочеве рагу із зеленню.

- Той, хто спробує цю страву хоч раз, захоче її приготувати не один раз, — каже Ардія Діаманті. — Вона ситна та смачна. Використовуйте велику білу квасолю. Подавайте гарячою. І насолоджуйтеся!

Тавче гравче по-македонськи біла велика квасоля — 1 склянка

ріпчаста цибуля середнього розміру — 5 шт.

часник — 5 зубчиків

болгарський перець — 3 шт.

кінза або петрушка — пів пучка

соняшникова олія — за потребою

сіль — за смаком.

Замочити квасолю на ніч. Варити до напівготовності. Злити воду. На сковорідці підсмажити болгарський перець, часник і цибулю, попередньо все очистивши та порізавши. З'єднати це з квасолею і спеціями та запікати в термостійкій керамічній формі до готовності. Під час подачі додати зелень або петрушку.

І смачного!

Нагадаємо рецепт гострого мексиканського супу.

Фото з альбому Ардії Діаманті

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