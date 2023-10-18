Готовий підписати мирний договір: Пашинян запевнив членів Європарламенту у своєму бажанні співпрацювати з Азербайджаном

У Європарламенті виступив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який раніше заявив, що орієнтація Єревана тільки на москву була стратегічною помилкою. Він заявив, що до кінця нинішнього року готовий підписати з Азербайджаном договір про мир і нормалізацію відносин.

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Пашинян закликав Євросоюз активно підтримати мирний процес, щоб «зробити цю можливість реальною». Єреван готовий до обміну затриманими і військовополоненими з Баку, до співпраці у сфері розмінування, відкриття транспортного сполучення всього регіону — як між різними частинами Вірменії, так і з Азербайджаном та іншими сусідніми державами.

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що має намір перетворити свою країну на «перехрестя миру». Для цього, за його словами, необхідна «відсутність двозначності» у визнанні території одна одної і делімітація кордону, яка має стати основою для розведення сил і подальшого підписання мирного договору.

Пашинян підтвердив свою готовність до кінця жовтня зустрітися в Брюсселі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і главою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

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Нагадаємо, така зустріч планувалася раніше 5 жовтня в Гранаді, Іспанія, але Алієв скасував поїздку на саміт. У результаті спільний меморандум підписали Вірменія, Німеччина, Франція та ЄС.

Пашинян також заявив про готовність Вірменії до зближення з Євросоюзом, «настільки, наскільки ЄС вважатиме це можливим». Він назвав ЄС головним партнером Вірменії у сфері проведення реформ і подякував за допомогу в подоланні гуманітарної кризи, спричиненої масовим переміщенням у країну більшості жителів Нагірного Карабаху. При цьому вірменський прем'єр вказав на повну бездіяльність миротворчої місії росії. Але ж усього за тиждень Карабах покинули не менше 100 тисяч осіб.

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«Наші міжнародні партнери зізнаються, що ніколи раніше не бачили, щоб країна приймала 100 тисяч біженців і змогла розмістити їх усіх, не створюючи таборів для біженців і наметових містечок. Ми змогли це зробити завдяки вірменському народу і демократії», — заявив Пашинян.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен попередив членів Конгресу про можливість вторгнення військ Азербайджану на півдні Вірменії найближчими тижнями.

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