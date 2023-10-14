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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2003
Скульптор: José Santaeulalia
Розмір: 36×44 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Нещодавно в Іспанії палеонтологам вдалося виявити скам'янілості гігантської черепахи. У це важко повірити, але доісторична рептилія була величезного розміру, що у кілька разів перевершує найбільших черепах сучасності.
До цього відкриття вченим було відомо, що деякі види морських черепах виглядають гігантами в порівнянні з сучасними: наприклад, архелон, який жив у Північній Америці близько 80 мільйонів років тому, міг досягати 4,6 метра в довжину і важити майже три тонни. Але в Європі черепах довше за півтора метри досі знаходити не вдавалося — ні серед живих, ні серед давно вимерлих видів.
І ось, нарешті, палеонтологам з Автономного університету Барселони неймовірно пощастило: вони виявили скам'янілості хребетної тварини, яка майже не поступалася архелону за розмірами і належала до найбільших черепах в історії нашої планети. Новий вид назвали левіафанохеліс (Leviathanochelys aenigmatica, «загадкова черепаха-Левіафан»). Він жив приблизно водночас, як і архелон, але відрізнявся від цього деякими анатомічними особливостями.
Цілий скелет вчені, до речі, так і не знайшли, але навіть по панцирю, що частково зберігся, і тазу їм вдалося приблизно оцінити довжину стародавньої черепахи — 3,74 метра! Судячи з пропорцій тазу, панцир левіафанохелісу був дещо коротшим, але ширшим, ніж у архелона, так що вага обох тварин могла бути приблизно однаковою.
Знахідка гігантської черепахи в Європі підтверджує гіпотезу про те, що в пізньому крейдяному періоді, незадовго до заходу ери динозаврів, гігантські черепахи заселяли всю Північну півкулю, чудово почуваючи себе як в епіконтинентальному Західному внутрішньому морі Північної Америки, так і в водах. .
Світ все ще сповнений загадок, відкриття яких дозволяє людству повніше і глибше проникати у свою історію.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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