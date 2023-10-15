Буряковий салат із дуже смачною заправкою: рецепт від кулінарки Елли Іванової

Бурякові салати корисні та смачні, тому й такі популярні. Готуються вони швидко, якщо буряк заздалегідь запечений або зварений. Краще купувати буряк невеликого розміру, тоді він стає м'яким досить швидко.

Рецептом страви із «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний салат із буряком, у якому лише один інгредієнт плюс заправка, — каже Елла Іванова. — Він має дуже гарний вигляд, бо яскравий, а смак має незвичайний.

Буряковий салат 500 г запеченого буряка (я буряк загорнула у фольгу і запікала до готовності). Заправка : 1−2 зубки часнику

1 чайна ложка цукру

Дрібка солі

Перець (на смак)

1 столова ложка 5% оцту (або трохи лимонного соку)

Майоран

Рослинна олія

Є невеликий секрет. У сковорідку наливаємо олію, щоб трохи прогрілося. Додаємо майоран та інші інгредієнти.

Натертий або порізаний шматочками буряк заправляємо ароматною заправкою.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт корисного бурякового салату від української красуні-блогерки.

Фото з альбому Елли Іванової

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