«Доїдали в Макдональдсі залишки гамбургерів»: друг дитинства поділився шокуючими подробицями ранніх років Криштіану Роналду

Життя п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» португальця Криштіану Роналду, який завоював із «Аль-Насром» Кубок чемпіонів, не завжди було таким яскравим, як за час його виступів на професіональному рівні.



Друг дитинства Криштіану, Фабіу Паїм, який молодший за Роналду на три роки, розповів, як вони з майбутньою зіркою світового футболу бігали шукати їжу в Макдональдс. «Виступаючи в академії „Спортинга“, ми жили на стадіоні, — наводить спогади Фабіу видання The Sun. — І вечорами ми бігали, щоб дешево купити прострочені гамбургери, які вже нікому не були потрібні. У „Спортингу“ знали про це та не перешкоджали нам».

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Незважаючи на різницю у віці, хлопці товаришували один з одним. «Нам було добре разом, справді добре. Футбол тоді був для нас не таким серйозним заняттям. Але, незважаючи на це, я пам'ятаю Криштіану як працелюбну, віддану своїй справі людину, яка хотіла бути кращою. Він завжди був таким, дуже засмучувався, коли програвав. У підсумку всі докладені зусилля привели його туди, де він зараз», — додав Фабіу про свого друга.

А перед Євро-2004, який став першим великим турніром для Роналду у складі збірної, за яку він згодом зіграє 203 матчі та заб'є 127 м'ячів, хлопці вирушили разом у відпустку. «Перед тим, як він вирушив до розташування збірної для підготовки до чемпіонату Європи, ми махнули до Бразилії й добре відпочили там. Думаю, якби я був старшим на той момент (Роналду було 19 років, а Паїму — лише 16. — Авт.), то теж міг опинитися у складі національної команди», — поскаржився Паїм.

У підсумку Роналду побив безліч рекордів у футболі, залишаючись і в свої майже 39 років затребуваним у грі мільйонів, а ось кар'єра Паїма не склалася. Рахуючись у безлічі клубах, у тому числі побувавши й у лондонському «Челсі», а також захищаючи кольори юнацьких та молодіжних збірних Португалії, Фабіу ледве награв за всі роки 100 матчів на професіональному рівні. А в 2019-му взагалі загримів за грати після того, як у нього в Ешторілі було виявлено невизначену кількість заборонених наркотиків — щоправда, потім Паїма виправдали через брак доказів.

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