Хотдог на паличці: швидка закуска до приходу гостей або перегляду фільмів
Хотдог на паличці (корндог) — корейський «винахід», який стане «паличкою-виручалучкою» на випадок раптового приходу гостей або ж вдало доповнить вже давно знайомі страви.
Один з рецептів такої закуски виклав відомий Instagram-блогер Олексій Крючков, який має вже 160 тисяч підписників.
Своєю фішкою він називає «прості рецепти без води».
Отже, для приготування «хотдога на паличці» знадобляться такі продукти:
Для тіста:
- 200 борошна
- 160 води
- 1 яйце
- 1 чайна ложка солі
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка сухих дріжджів (5−6 грам)
Приготування
Замішаному тісту треба дати підійти під рушником протягом 50−90 хвилин, аби воно збільшилося вдвічі.
Сосиски розрізаємо навпіл, насаджуємо на шпажки, вмокаємо в тісто і смажимо в добре розігрітій олії до золотавості.
Смажити потрібно приблизно 3−4 хв. Готовність страви легко визначити за її кольором.
А доповненням до смажених сосисок може відмінно слугувати салат з маринованої червонокачанної капусти.122