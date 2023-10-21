Хотдог на паличці: швидка закуска до приходу гостей або перегляду фільмів

Хотдог на паличці (корндог) — корейський «винахід», який стане «паличкою-виручалучкою» на випадок раптового приходу гостей або ж вдало доповнить вже давно знайомі страви.

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Один з рецептів такої закуски виклав відомий Instagram-блогер Олексій Крючков, який має вже 160 тисяч підписників.

Своєю фішкою він називає «прості рецепти без води».

Отже, для приготування «хотдога на паличці» знадобляться такі продукти:

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Для тіста:

200 борошна

160 води

1 яйце

1 чайна ложка солі

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка сухих дріжджів (5−6 грам)

Приготування

Замішаному тісту треба дати підійти під рушником протягом 50−90 хвилин, аби воно збільшилося вдвічі.

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Сосиски розрізаємо навпіл, насаджуємо на шпажки, вмокаємо в тісто і смажимо в добре розігрітій олії до золотавості.

Смажити потрібно приблизно 3−4 хв. Готовність страви легко визначити за її кольором.

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А доповненням до смажених сосисок може відмінно слугувати салат з маринованої червонокачанної капусти.

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