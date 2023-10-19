Мають поважний вигляд й пристосовані до поганих шляхів: названо ТОП-5 найбільш надійних кросоверів

Автовласники, які придбали недорогі авто, що часто ламаються, прикладають чималих зусиль, щоб їх продати.

Але дедалі більше українських автомобілістів купують кросовери за їхню надійність, пристосованість до поганих шляхів та поважний вигляд.

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Експерти склали п’ятірку найбільш надійних кросоверів середнього класу, про яких пише «РБК-Україна».

Nissan Qashqai (2013−2021 рр.)

У Qashqai виразний дизайн, витривала ходова і великий вибір моторів, які заслужено вважаються економічними. Модель популярна в Україні попри те, що на «вторинці» є певні обмеження по вибору моторів і трансмісій: «автомат» — це традиційно слабенький варіатор, а «механіка» доступна лише з бензиновими агрегатами і моноприводом.

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Kia Sportage (2015−2021 рр.)

Стильний автомобіль, його місткий інтер’єр сам по собі справляє гарне враження. На ходу Sportage цілком комфортний, підвіска згладжує нерівності плюс ходова, хоча і не ідеально, але впевнено тримає машину на швидкості.

Honda CR-V (2012−2018 рр.)

На відміну від багатьох конкурентів, CR-V має величезний багажник, салон також просторий.

Вибір двигунів невеликий, але мотори гідні, вибір трансмісій після рестайлінгу поповнився варіатором, який насправді обирати не варто. Великий плюс для власників з регіонів, де багато нерівних шляхів, у комфортній ходовій, яка добре поглинає дрібні нерівності. При тому керується кросовер теж непогано, кермо чутливе, крени як для такої масивної та високої машини помірні.

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Toyota RAV4 (2013−2019 рр.)

Четверте покоління RAV4 — один з найкращих автомобілів свого класу. Під його капотом можна побачити справді надійні і довговічні двигуни. Трансмісії здебільшого автоматичні, варіантів коробок декілька, але не варто обирати комплектації з варіатором: як водиться, він має замалий ресурс і високу вартість ремонту.

Renault Duster (з 2010 р.)

Лідер продажів в багатьох країнах світу, цей автомобіль є втіленням простоти, безвідмовності і функціональності. Модель відрізняється підвіскою, яка не боїться вибоїн і дозволяє підтримувати високий темп руху навіть на путівці та розбитому асфальті. І взагалі, це один з найбільш брутальних середньорозмірних кросоверів. З мінусів — малопотужні двигуни та примітивне оздоблення салону.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, які лайфаки використовують американські та українські водії.

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