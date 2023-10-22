Квашені помідори без шкірки за рецептом Тетяни Литвинової: проквашуються за три дні, стають «неначе мармелад» (відео)

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом м’ясного пирогу з лавашу, розповіла, як правильно готувати квашені помідори без шкірки.

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«Просолюються за добу і вже за дві три доби проквашуються, тому що з них знято шкірку. І знаєте, що кажуть мої гості? — „то не помідори, то мармелад!“ Поспішіть, поки томати сорту „сливка“ ще в сезоні! Вони готуються просто і шалено смачні!» — написала вона в Instagram.

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Інгредієнти (на трьохлітрову банку): — томати 1500 г,

- листя селери 150 г,

- морква 80 г,

- цибуля 80 г,

- листя лавру 3 шт,

- часник 2−3 з,

- перець чорний горошком 10 шт. РЕКЛАМА Для розсолу: Окріп 2 л, сіль 60 г РЕКЛАМА Спосіб приготування: 1. В закіпівшу воду покласти помідори надрізані хрест на хрест як на відео. Дочекатись, поки трісне шкіра. Залити холодною водою.

2. В трьохлітрову банку покласти селеру, моркву, цибулю, гострий перець, часник, перець горошком і лаврове листя.

3. Знімати шкірку з помідорів і охайно складати один за одним в банку.

4. Зробити розсіл з 2 з літрів окропу і солі.

5. Дочекатись, поки сіль повністю розчиниться і температура знизиться до 80 градусів.

6. Залити помідори і накрити кришкою не дуже щільно.

7. За добу помідори будуть малосольними, за дві три, проквасяться, якщо в будинку тепло.

Зберігати їх можна в холодному місці, аж до новорічних свят!

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати квашені яблука.

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