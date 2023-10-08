Здавна українці квасили огірки, помідори, часник на зиму. Але особливо смачні квашені яблука сорту білосніжний кальвіль на меду, з житнім колоссям та житньою соломою, з листям чорної та червоної смородини, чорної вишні, гілочками м'яти та квітами чорнобривців, ділиться кулінар Юрій Мельник.

На Різдво матимете до святкового столу файний десерт.

Інгредієнти: Яблука сорту білосніжний кальвіль;

житня солома з колосками;

листя, гілочки та квіти, що вже перераховані;

джерельна вода з лісового джерела.

заливка на 10 літрів води: сіль — 100−150 грамів (2/3 стакана); мед — 250 грамів (0,5 півлітрової баночки); цукор — 250 грамів (0,5 півлітрової баночки);

житня мука (як консервант для збереження смакових якостей більш тривалий час — щоб яблучка не перекисали) — баночка 0,5 літра.

Покроковий рецепт приготування:

1. Гарненько миємо яблука.

2. На дно відра викладаємо листочки та житні колоски.

3. Викладаємо яблучка у відро.

4. Яблука, що виклали, накриваємо шаром листочків, гілочок, квіточок та житньою соломою.

5. Готуємо заливку: добре розчиняємо сіль, мед та цукор у холодній сирій воді.

Якщо застосовуємо житню муку як консервант, спочатку розчиняємо її у невеликій кількості (2−3 літри) холодної, можна злегка теплої води (поступово всипаючи невелику кількість муки у воду, ні в якому разі не навпаки). Розчинену житню муку вливаємо у основну заливку.

6. Приготовленою заливкою заливаємо яблука.

7. Кладемо зверху гніт (щось важкеньке, але не дуже, щоб яблука не спливали та були повністю покриті заливкою.

8. Кладемо заквашені яблука у темне прохолодне місце (погріб, підвал, льох).

Через 30−40 днів смачнющі квашені яблука готові до вживання.

Раніше «ФАКТИ» пубдікували рецепти маринованої капусти «Провансаль» та квашених баклажанів, що на смак, наче білі грибочки.

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