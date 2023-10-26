Віковий рекорд Пепе та гол Мбаппе улюбленій команді дитинства: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 25 жовтня, матчами в чотирьох групах завершилася ігрова програма 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де напередодні «Арсенал» без допомоги Зінченка обіграв на виїзді «Севілью».

РЕКЛАМА

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 3-й тур

Група Н

«Барселона» (Іспанія) — «Шахтар» (Україна) — 2:1 (Ферран Торрес, 28, Фермін Лопес, 36 — Судаков, 62).

РЕКЛАМА

«Антверпен» (Бельгія) — «Порту» (Португалія) — 1:4 (Юсуф, 37 — Еванілсон, 46, 69, 84, Еуштакіо, 54).

Бельгійці після першого тайму несподівано перемагали «Порту», але після перерви пропустили відразу чотири м'ячі й поки продовжують залишатися з «бубликом» у графі очок. При цьому захисник португальців Пепе встановив віковий рекорд Ліги чемпіонів — вийшовши на поле у віці 40 років і 241 дня, захисник перевершив попереднє досягнення в 40 років і 211 днів, що належало Алессандро Костакурті та Девіду Вейру.

РЕКЛАМА

Становище команд: 1. «Барселона» — 9 очок; 2. «Порту» — 6; 3. «Шахтар» — 3; 4. «Антверпен» — 0.

Група Е

РЕКЛАМА

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Лаціо» (Італія) — 3:1 (Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 — Педро, 83, з пенальті).

Нідерландський клуб навіть без асистента свого головного тренера Маріно Пушича, який очолив донецький «Шахтар», впевнено обіграв міцний «Лаціо» та очолює свій квартет на екваторі групового турніру.

«Селтик» (Шотландія) — «Атлетико» (Іспанія) — 2:2 (Фурухасі, 4, Пальма, 28 — Грізманн, 28, Мората, 53). На 82-й хвилині вилучений Де Паул («Атлетико»).

Становище команд: 1. «Фейєнорд» — 6 очок; 2. «Атлетико» — 5; 3. «Лаціо» — 4; 4. «Селтик» — 1.

Група F

«Ньюкасл» (Англія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 0:1 (Нмеча, 45).

«ПСЖ» (Франція) — «Мілан» (Італія) — 3:0 (Мбаппе, 32, Коло-Муані, 53, Лі Кан Ін, 89).

Напередодні поєдинку з'явилося досить цікаве інтерв'ю матері Кіліана Мбаппе, в якому жінка розповідала, як майбутній зірковий футболіст «ПСЖ» у дитинстві буквально марив «Міланом». Цього ж вечора Кіліан забив у ворота своєї улюбленої команди, тим самим зіпсувавши наставнику «россо-нері» Стефано Піолі ювілейну, 200-у гру, на чолі італійського клубу.

Становище команд: 1. «ПСЖ» — 6 очок; 2. «Боруссія» Д. — 4; 3. «Ньюкасл» — 4; 4. «Мілан» — 2.

Група G

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:3 (Мешак, 52 — Аканджі, 48, Холанд, 67, з пенальті, 86).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Црвена Звєзда» (Сербія) — 3:1 (Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 — Стаменич, 70).

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 9 очок; 2. «Лейпциг» — 6; 3. «Янг Бойз» — 1; 4. «Црвена Звєзда» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент УЄФА нарвався на скандал через дивний вислів про відбірну групу збірної України на Євро-2024.

464

Читайте нас у Facebook та Instagram